LPI-SHL: Kabeldiebstahl

Hildburghausen (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende in eine Apotheke in der Schleusinger Straße in Hildburghausen ein. Sie durchwühlten sämtliche Räume und entwendeten eine Wechselgeldkasse. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keinerlei Medikamente oder IT-Technik entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Samstag, 12:00 Uhr, bis Montag, 07:30 Uhr. Sachdienliche Hinweise ...

