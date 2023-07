POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - Mann verunglückt in Gronau (Leine) bei Sturz tödlich

Hildesheim (ots) - (jul) Die beiden Geschädigten stellten ihre hochwertigen Fahrräder am 03.07.2023 gegen 17 Uhr am Bahnhof in Sarstedt im Bereich des Fahrraddepots ab. Als sie gegen 22 Uhr zurückkehrten, konnten sie lediglich ein zerbrochenes Schloss vorfinden, die Fahrräder selbst wurden entwendet. Es handelte sich um sog. "Gravelbike" der Marke Kona in schwarz und ein Mountainbike der Marke Canyon in silbern mit ...

mehr