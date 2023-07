Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (jb) Am 28.06.23, zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhändlers in der Straße Lange Maße zu einer Verkehrsunfallflucht. Anhand der Unfallspuren ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ausparkte und dabei gegen die Stoßstange des gegenüberliegend geparkten Audi Q5 stieß. Hiernach flüchtete der Verursacher und hinterließ an dem Audi einen Schaden von ca. 1000 Euro. Wer in dem Zeitraum einen Anstoß an dem geparkten Audi bemerkt hat, möge sich bitte mit der Polizei Sarstedt 05066/9850 oder der Polizei Nordstemmen 05069/806200 in Verbindung setzten.

