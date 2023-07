POL-HI: Diebstahl aus Baucontainern - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - HOLLE/WOHLDENBERG (bef). Am späten Abend des 29.06.2023 ist es im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 00:00 Uhr zu einem versuchten Einbruchdiebstahl auf einem Vereinsgelände in der Straße in den Füllen in Holle/Wohldenberg gekommen. Bisher unbekannte Täter versuchten nach aktuellem Ermittlungsstand, eine Garage auf dem Vereinsgelände aufzuhebeln. Der Versuch misslang, da die Alarmanlage auslöste. ...

