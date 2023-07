Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mann mit Haftbefehl versucht vor Polizei zu fliehen und leistet Widerstand

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 34-jähriger Mann aus dem Landkreis Hildesheim, gegen den ein Haftbefehl vorlag, versuchte sich am Samstagnachmittag (01.07.2023), gegen 13:40 Uhr, durch Flucht seiner Verhaftung zu entziehen. Er wurde jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt und leistete anschließend Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten.

Nach vorliegenden Erkenntnissen ging bei der Polizei zunächst ein Zeugenhinweis ein, wonach der Mann mit einem BMW, an dem sich Kennzeichen befanden, die für ein anderes Fahrzeug ausgegeben sind, im Stadtgebiet unterwegs gewesen war. Das Fahrzeug hatte der 34-Jährige anschließend in der Schuhstraße geparkt und sich fußläufig in Richtung Domhof begeben. Bei den parallel geführten polizeilichen Recherchen stellte sich zudem heraus, dass gegen den Fahrer ein Haftbefehl vorlag.

Eine Streifenbesatzung entdeckte den 34-Jährigen kurz darauf im Eingangsbereich des Dommuseums. Nach Ansprache durch die Beamten, flüchtete der Mann in Richtung des Rosengartens, wobei er jedoch rasch eingeholt und gestellt wurde. Gegen seine anschließende Festnahme wehrte er sich vehement und konnte erst nach Hinzuziehung von Unterstützungskräften unter Kontrolle gebracht werden. Ein Beamter wurde hierbei leicht verletzt.

Der Mann wurde zunächst zur Polizeiwache und von da in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Urkundenfälschung sowie Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell