Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch auf Vereinsgelände

Hildesheim (ots)

HOLLE/WOHLDENBERG (bef). Am späten Abend des 29.06.2023 ist es im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 00:00 Uhr zu einem versuchten Einbruchdiebstahl auf einem Vereinsgelände in der Straße in den Füllen in Holle/Wohldenberg gekommen.

Bisher unbekannte Täter versuchten nach aktuellem Ermittlungsstand, eine Garage auf dem Vereinsgelände aufzuhebeln. Der Versuch misslang, da die Alarmanlage auslöste. Anschließend flüchteten die Täter.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05063/901-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell