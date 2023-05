Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen

Kreis Konstanz) Unbekannte legen Verleumdungs-Flyer aus (22.05.2023)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Unbekannte haben an verschiedenen Stellen in Bodman-Ludwigshafen Flyer ausgelegt, in denen sie eine im Ort ansässige Geschäftsfrau verleumden. Die Urheber der Flugblätter behaupten darin, dass die Frau unberechtigt Corona-Hilfe bezogen haben soll. Gegen die unbekannten Täter, die sich selbst als "Seegeflüster - Die etwas andere Presse - Für Aufklärung und Transparenz" titulieren, ermitteln jetzt Polizei und Staatsanwaltschaft. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Bodman-Ludwigshafen unter der Telefonnummer 07771 9391-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell