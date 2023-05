Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Heftiger Auffahrunfall fordert eine Leichtverletzte (24.05.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen heftigen Auffahrunfall verursacht hat ein Autofahrer am Mittwoch gegen 18 Uhr auf der Klinikstraße. Ein 22-jähriger Ford Transit-Fahrer fuhr hinter einer 60-jährigen VW Golf-Fahrerin in Richtung Nordring. Als die Frau wegen eines vor ihr in einen Feldweg abbiegenden Autos abbremste, reagierte der 22-Jährige zu spät. Er versuchte noch, durch Ausweichen nach links den Aufprall zu vermeiden, konnte ihn aber letztlich nicht verhindern und stieß dabei noch mit einem entgegenkommenden Peugeot 208 einer 55-Jährigen zusammen. Durch den heftigen Zusammenstoß erlitt die Fahrerin des VW leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Auch die Fahrer der beiden anderen Autos kamen vorsorglich zur Untersuchung mit Krankenwagen in eine Klinik. Den Blechschaden am VW bezifferte die Polizei mit rund 10.000 Euro. Am Ford Transit und am Peugeot entstand jeweils Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro beziehungsweise 25.000 Euro.

