POL-KN: (Tuttlingen) Polizei zeigt uneinsichtigen Autofahrer an (24.05.2023)

Tuttlingen (ots) - Hohen Blechschaden hat es am Mittwoch gegen 19 Uhr bei einem Unfall in einem Kreisverkehr am Aesculap-Platz gegeben. Ein 72-jähriger Nissan X-Trail-Fahrer fuhr von der Theodor-Heuss-Allee in den Kreisverkehr ein und stieß mit einem VW Transporter einer 54-jährigen zusammen, die sich bereits im Kreisverkehr befand. An den beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro. ...

mehr