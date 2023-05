Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Unfall an roter Ampel mit drei Autos und einer leicht verletzten Person

Rottweil (ots)

Am Dienstag (23.05.2023) ist es in Rottweil zu einem Unfall mit gleich drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Gegen 17:15 Uhr zeigte die Ampel auf Höhe Königstraße 88 rotes Licht. Eine 35-jährige Ford-Fahrerin stand ordnungsgemäß an dieser Ampel. Im Nachfolgeverkehr bremste ein 23-jähriger Ford-Fahrer, um ebenfalls an der Ampel zu halten. Ein 25-jähriger Skoda-Fahrer, der sich an dritter Stelle befand, erkannte die Situation zu spät, bremste, konnte den Aufprall aber nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall schob er das mittlere Auto auf den bereits stehenden Ford. Die 35-Jährige, die bereits mit dem Auto an der Ampel stand, wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Der Ford der 35-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

