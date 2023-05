Polizeipräsidium Konstanz

Am Dienstag (23.05.2023) ist es auf der B14 bei Bühlingen zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden gekommen. Ein 81-jähriger BMW-Fahrer befuhr die B14/B27 von Bühlingen kommend in Richtung Zimmern und fuhr auf den dortigen Parkplatz entlang der Strecke auf. Anschließend fuhr er vom Parkplatz vorschriftswidrig auf die B14 in Richtung Bühlingen auf. Hierbei übersah er eine 25-Jährige Ford-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Dieser war so heftig, dass sich der BMW überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Die Fahrerin des Ford wurde leicht verletzt, der Fahrer des BMW blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr teilweise umgeleitet und die B14 halbseitig gesperrt. Wegen auslaufenden Betriebsstoffen war die Feuerwehr Rottweil vor Ort.

