Rottweil (ots) - Am Dienstag (23.05.2023) ist es in Rottweil zu einem Unfall mit gleich drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Gegen 17:15 Uhr zeigte die Ampel auf Höhe Königstraße 88 rotes Licht. Eine 35-jährige Ford-Fahrerin stand ordnungsgemäß an dieser Ampel. Im Nachfolgeverkehr bremste ein 23-jähriger Ford-Fahrer, um ebenfalls an der Ampel zu halten. Ein ...

