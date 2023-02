POL-HWI: Falschfahrer auf der A20 - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Grevesmühlen (ots) - Für den heutigen späten Nachmittag war vor der Malzfabrik in Grevesmühlen eine Versammlung angemeldet. An dieser nahmen in der Spitze 165 Menschen teil. Die Versammlung endete störungsfrei gegen 18:45 Uhr. Die Polizeiinspektion Wismar begleitete das Versammlungsgeschehen an der Malzfabrik mit circa 40 eigenen sowie unterstützenden Kräften des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V. Rückfragen ...

