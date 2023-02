POL-HWI: Körperverletzung in Gemeinschaftsunterkunft in Wismar

Gadebusch (ots) - Der Landkreis Nordwestmecklenburg hatte für den heutigen Mittwoch eine Kreisbürgerversammlung zu allgemeinen Themen des Amtsbereiches Gadebusch angesetzt. Vor allem die Unterbringung Geflüchteter im Landkreis stand im Fokus der Veranstaltung. Um die 140 Bürgerinnen und Bürger nahmen in der Zeit von 18:00 - 19:15 Uhr an der Veranstaltung in der Freiwilligen Feuerwehr Gadebusch in der ...

mehr