Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Fazit zum Polizeieinsatz in Gadebusch am 15. Februar 2023

Gadebusch (ots)

Der Landkreis Nordwestmecklenburg hatte für den heutigen Mittwoch eine Kreisbürgerversammlung zu allgemeinen Themen des Amtsbereiches Gadebusch angesetzt. Vor allem die Unterbringung Geflüchteter im Landkreis stand im Fokus der Veranstaltung.

Um die 140 Bürgerinnen und Bürger nahmen in der Zeit von 18:00 - 19:15 Uhr an der Veranstaltung in der Freiwilligen Feuerwehr Gadebusch in der Agnes-Karll-Straße teil. Außerhalb des Geländes der Feuerwehr hielten sich weitere 250 Personen auf. Ihnen wurde die Teilnahme der Veranstaltung per Lautsprecher ermöglicht.

Aus polizeilicher Sicht verlief die Begleitung der Veranstaltung störungsfrei.

In unmittelbarer Umgebung zum Veranstaltungsgelände wurden im Vorfeld zehn Graffiti mit dem Schriftzug "Refugees welcome" festgestellt.

Insgesamt waren 40 Beamtinnen und Beamte im Einsatz. Die Polizeiinspektion Wismar wurde durch Kräfte des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V unterstützt.

