FW-OE: 14 neue Maschinisten bei der Feuerwehr Lennestadt

Lennestadt (ots)

Kürzlich endete für 14 Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Lennestadt der Lehrgang "Maschinist für Löschfahrzeuge". Der 40 Unterrichtsstunden umfassende Lehrgang fand im Feuerwehrgerätehaus Grevenbrück sowie diversen Außengeländen statt. Als "Maschinist" bezeichnet man zwar eigentlich den Fahrer eines Feuerwehrfahrzeuges, aber die Aufgaben gehen weit über das Fahren eines Feuerwehrfahrzeuges hinaus. Maschinisten müssen Feuerlöschkreiselpumpen, Stromerzeuger, Hochleistungslüfter, Tauchpumpen, Motorkettensägen sowie weitere, zahlreiche Gerätschaften sicher beherrschen und das auch in Extremsituationen. Man soll nicht nur "Routinearbeiten" kennen, sondern "Herr der Lage" bleiben und auch Ursachen beim Ausfall von Geräten erkennen und diese abstellen. Daher wurden im theoretischen Teil neben den technischen und physikalischen Grundlagen auch Funktionen, Bedienung und Einsatzmöglichkeiten aber auch Einsatzgrenzen der einzelnen Geräte vermittelt. Im praktischen Teil ging es vor allem um den sicheren Umgang der eingesetzten Geräte, wobei die Geräte auch an ihre Leistungsgrenze gefahren wurden. Highlight der praktischen Ausbildung war sicherlich die Wasserförderung über lange Wegestrecke mit einem größeren Höhenunterschied. Solch eine einsatztaktische Maßnahme mit Tragkraftspritzen oder Löschfahrzeugen ist eher eine Seltenheit, aber auch diese Aufgaben müssen sicher gemeistert und beherrscht werden. So musste im Industriegebiet "Sachtleben II" in Meggen von der Lenne aus eine offene Wasserentnahmestelle hergerichtet werden. Um das Wasser zur "Brandstelle" hinter den Sauerland-Pyramiden zu befördern, mussten die Lehrgangsteilnehmer eine 700 Meter lange Schlauchleitung verlegen, wobei ein Höhenunterschied von ca. 60 Metern gemeistert werden musste. Die teilnehmenden Kameradinnen und Kameraden mussten bei der Verlegung der Schlauchleitung alle möglichen Schwierigkeiten berücksichtigen und zudem selbstständig die Standorte der Verstärkerkraftspritzen berechnen. Vorausgegangen war eine Messung der Strecke, des Höhenunterschiedes und eine Überschlagsrechnung. Der Lehrgangsleiter, Brandoberinspektor Thomas Krippendorf (Löschgruppe Maumke), welcher von zahlreichen Ausbildern der Feuerwehr Lennestadt unterstützt wurde, zeigte sich sehr zufrieden mit dem Lehrgang. Dies betrifft zum einen den schriftlichen Teil der Prüfung, aber auch die vorausgegangene praktische Prüfung. Zudem lobte er auch das kameradschaftliche Verhalten und die Zusammenarbeit untereinander. Erfolgreich absolviert wurde der Lehrgang von Nele Blöink, Ines Karsubke, Lars Walker (alle Kickenbach), Frederik Hamers, David Klöß, Willi Maschke, Franz Plitt, Hendrik Schütte (alle Saalhausen), Nils-Heinrich Deutenberg, Jan Kalkreuter, Leon Klenz, Cedric Schulte (alle Grevenbrück), Dominik Thiele (Meggen) und Sebastian Wiese (Altenhundem).

