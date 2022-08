FW-OE: Jugendfeuerwehr Lennestadt besucht das Phantasialand

Feuerwehr Lennestadt

Jugendfeuerwehr Lennestadt besucht das Phantasialand

Lennestadt

Am Mittwoch, den 27.07.2022 machte sich die Jugendfeuerwehr Lennestadt mit insgesamt 35 Jugendlichen und 8 Ausbildern auf den Weg nach Brühl in den Freizeitpark des Phantasialand. Mit dem Bus dort angekommen, machten sich alle Teilnehmer sofort auf den Weg, bei bestem Freizeitpark-Wetter, den Park ausgiebig zu erkunden. Neben den schnellen und aufregenden Achterbahnen wie Taron, FLY oder Black Mamba, wurden auch die nassen Fahrgeschäfte wie River Quest oder Chiapas von den Jugendlichen und den Ausbildern auf Rad und Schiene geprüft. Auch das Essen war so vielfältig wie die Attraktionen im Park. So konnte ein reichhaltigen Angebot an verschiedenen Ständen probiert werden. Am Abend fuhren die 43 Teilnehmer zwar mit müden, jedoch glücklichen Augen wieder zurück in das heimische Sauerland. Schon jetzt freut man sich auf zukünftige Fahrten, die neben dem üblichen Übungsdiensten regelmäßig angeboten werden.

