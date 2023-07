POL-OE: Motorradfahrer nach Alleinunfall schwer verletzt

Attendorn (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag (27.07.2027) gegen 16.50 Uhr auf der "Bieketurmstraße" in Attendorn. Ein 15-Jähriger hatte mit seinem Motorroller auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er stürzte auf die Straße und verletzte sich dabei leicht. An seinem Kleinkraftrad entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Eurobereich. Im Verlauf ...

mehr