POL-OE: Jugendlicher nach Unfall mit Motorroller leicht verletzt

Kirchhundem/Attendorn (ots) - Ein Mann und eine Frau verletzten sich jeweils leicht nach Unfällen mit ihren Zweirädern in Welschen-Ennest und Biggen. Eine 55-jährige Pedelecfahrerin stürzte am Dienstag (25.07.2023) in Welschen-Ennest in der Straße "Am Wolfshorn". Sie hatte um 8.30 Uhr im Bereich einer Gefällstrecke bei einem Bremsmanöver die Kontrolle über ihr ...

