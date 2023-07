POL-OE: Diebstahl aus Auto

Attendorn (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch (26.07.2023) gegen 02.15 Uhr in eine Tankstelle in der Ihnestraße in Listerscheid ein. Nur wenige Minuten benötigten die Täter für den Einbruch und den Diebstahl einer zurzeit noch unbekannten Menge an Zigaretten. Schon kurz nach Auslösen des Alarms traf die Polizei am Einsatzort ein, konnte jedoch vor Ort niemanden mehr antreffen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. ...

