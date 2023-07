Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Leichtverletzte nach Unfällen mit Pedelec und Kleinkraftrad

Kirchhundem/Attendorn (ots)

Ein Mann und eine Frau verletzten sich jeweils leicht nach Unfällen mit ihren Zweirädern in Welschen-Ennest und Biggen.

Eine 55-jährige Pedelecfahrerin stürzte am Dienstag (25.07.2023) in Welschen-Ennest in der Straße "Am Wolfshorn". Sie hatte um 8.30 Uhr im Bereich einer Gefällstrecke bei einem Bremsmanöver die Kontrolle über ihr Zweirad verloren. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Pedelec entstand nur leichter Sachschaden.

Ebenfalls am Dienstag kam ein 53-jähriger mit seinem Kleinkraftrad um 8.15 Uhr auf der L539 im Bereich Biggen zu Fall. Er befuhr zunächst die Straße aus Richtung Heggen kommend, als vor ihm ein 64-jähriger Autofahrer vom rechten Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr einfahren wollte. Der 53-jährige bremste sein Kleinkraftrad stark ab und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam zu Fall und verletzte sich leicht, ohne mit dem Auto des 64-jährigen zusammenzustoßen. Er wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An seinem Zweirad entstand ebenfalls nur leichter Sachschaden.

