POL-SO: Geschwindigkeitskontrollen

Lippstadt (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Curiestraße, in Höhe der Hausnummer 56. Ein 22-jähriger Mann aus Lippstadt parkte mit seinem Opel rückwärts in eine Parklücke in der Curiestraße ein. Während des Rangiervorganges touchierte ein bislang unbekannter, vorbeifahrender Pkw den Opel des Lippstädters. Der unbekannte Fahrer gab noch ein Handzeichen, setzte aber seine Fahrt in südliche Fahrtrichtung fort, ohne sich um den ...

