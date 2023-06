Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfallflucht

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Curiestraße, in Höhe der Hausnummer 56. Ein 22-jähriger Mann aus Lippstadt parkte mit seinem Opel rückwärts in eine Parklücke in der Curiestraße ein. Während des Rangiervorganges touchierte ein bislang unbekannter, vorbeifahrender Pkw den Opel des Lippstädters. Der unbekannte Fahrer gab noch ein Handzeichen, setzte aber seine Fahrt in südliche Fahrtrichtung fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen blauen Geländewagen. Der Fahrer ist etwa 50 Jahre alt und hat braunes Haar. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

