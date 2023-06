Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Bad Waldliesborn - Fahrradfahrer verletzt

Lippstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 16:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Klusestraße, in Höhe der Hausnummer 54. Eine 51-jährige Frau aus Geseke fuhr mit ihrem VW rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt heraus. Zeitgleich befuhren ein 72-jähriger Radfahrer und eine 66-jährige Radfahrerin, beide aus Lippstadt, hintereinander die Klusestraße in Richtung Westen. Nach eigenen Angaben erschrak sich die Radfahrerin über den aus der Ausfahrt fahrenden Pkw und bremste ihr Rad stark ab. Der hinter ihr fahrende 72-Jährige fuhr auf die Radfahrerin auf, stürzte auf die Fahrbahn und erlitt leichte Verletzungen.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell