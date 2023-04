Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Einbrecher festgenommen+++Busfahrer geschlagen-Widerstand+++versuchter Straßenraub+++renitenter Ladendieb+++Fahrzeuge angegangen+++

1. Einbrecher festgenommen, Wiesbaden, Gertrud-Bäumer-Straße, 02.04.2023, 08:00 Uhr

(mv)Am Sonntagmorgen konnte ein Einbrecher in der Gertrud-Bäumer-Straße in Wiesbaden festgenommen werden, nachdem er dort versuchte, in ein Einfamilienhaus einzudringen. Aufgrund eines Zeugen, der dies beobachtete, konnte der Täter in Tatortnähe festgenommen werden. Gegen 08:00 Uhr teilte ein Zeuge telefonisch der Polizei mit, dass er einen Mann dabei beobachtete, wie dieser auf ein Grundstück eines Einfamilienhauses in der Getrud-Bäumer-Straße ging. Dort stellte er einen im Garten belassenen Stuhl an ein Fenster und versuchte dies gewaltsam zu öffnen. Dies gelang ihm nicht und er brach den Versuch ab. Die inzwischen verständigte Polizei konnte den Täter in unmittelbarer Tatortnähe festnehmen, da eine sehr gute Täterbeschreibung vorlag. Bei der Durchsuchung und Überprüfung der Person wurde festgestellt, dass er noch Betäubungsmittel in seinem Rucksack mit sich führte und dass ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Einbrecher einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

2. Busfahrer angegangen / Unbeteiligter leistet Widerstand, Wiesbaden, Bleichstraße, Freitag, 31.03.2023, 20:30 Uhr und 20:45 Uhr (js) Am Freitagabend wurde die Polizei in die Bleichstraße gerufen, da dort ein Fahrer eines Linienbusses von einem Fahrgast angegangen worden sei. Gegen 20:30 Uhr meldeten mehrere Personen einen Angriff auf einen Busfahrer, worauf unmittelbar Polizeikräfte entsandt wurden. Der mutmaßliche Täter hatte bis zum Eintreffen der Polizei den Bereich allerdings bereits verlassen, konnte aber aufgrund der Beschreibung der Zeugen in unmittelbarer Nähe angetroffen und festgenommen werden. Es handelte sich um einen 23-jährigen aus Mainz. Während der polizeilichen Maßnahmen mit der Person, mischte sich ein zunächst augenscheinlich Unbeteiligter in die polizeilichen Maßnahmen ein und störte diese unentwegt. Trotz mehrfach ausgesprochener Platzverweise entfernte sich die Person nicht. Daher sollten bei ihm die Personalien festgestellt werden. In diesem Zusammenhang wehrte sich der Mann, ein 20-jähriger aus Mainz, und musste durch die Polizei gefesselt werden. Beide Personen wurden zum 1. Polizeirevier verbracht. Der 23-jährige, der mit über 2 Promille erheblich alkoholisiert war, wurde zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam verbracht. Der 20-jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Beide Personen erwarten nun entsprechende Strafverfahren.

3. Mann angegriffen / versuchter Raub, Wiesbaden, Westendstraße, Samstag, 01.04.2023, 02:20 Uhr (js) Am frühen Samstagmorgen befand sich ein 41-jähriger in der Westendstraße, als er von einem bislang unbekannten Täter angegriffen wurde. Der Geschädigte befand sich gegen 02:20 Uhr auf dem Heimweg und nutzte den Gehweg in Richtung Kurt-Schumacher-Ring. Eine dem Wiesbadener unbekannte Person kam auf den Geschädigten zu und versuchte ihm seine Geldbörse zu entwenden. Der 41-jährige konnte dies abwehren, worauf der Täter nach ihm schlug. Nach einem kurzen Gerangel konnte der Geschädigte letztendlich fliehen und dem Unbekannten entkommen. Der noch unbekannte Mann wird als etwa 35 Jahre, ca. 1,85 m groß, von athletischer Statur, kurze braune Haare mit "Geheimratsecken" sowie einem kurzen braunen Kinnbart beschrieben. Zudem soll er eine braune Jacke getragen haben. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber sich unter der 0611/345-0 zu melden.

4. Renitenter Ladendieb - Widerstand geleistet, Wiesbaden, Friedrichstraße, Samstag, 01.04.2023, 18:10 Uhr

(js) Am Samstagabend leistete ein aus einer Drogerie in der Friedrichstraße geflüchteter Ladendieb Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten, nachdem er nach kurzer Flucht festgenommen wurde. Nach Eingang einer Meldung über einen Ladendieb, der aus dem Geschäft flüchtete, konnte die entsandte Polizeistreife den Täter im Nahbereich antreffen und festnehmen. Auf dem Weg zur Sachverhaltsaufklärung zurück in die Drogerie, fing der Beschuldigte, ein 28-jähriger Wiesbadener, an, sich plötzlich heftig zu wehren. Mit Unterstützung einer weiteren Streife konnte der Mann dann schließlich auf das Polizeirevier verbracht werden. Neben der Anzeige wegen Ladendiebstahls erwartet den Wiesbadener noch ein weiteres Strafverfahren. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 28-jährige wieder entlassen. Die Beamten wurden bei dem Widerstand nicht verletzt.

5. Diebstahl aus Pkw, Wiesbaden, Rüdigerstraße, Freitag, 31.03.2023, zwischen 18:00 Uhr und 18:25 Uhr

(js) Die kurze Abwesenheit eines Fahrzeugbesitzers nutzte ein bislang unbekannter Täter, um Gegenstände aus einem Fahrzeug zu entwenden. Der Geschädigte parkte gegen 18:00 Uhr seinen braunen Peugeot in der Rüdigerstraße und verließ das Fahrzeug für kurze Zeit. Als er etwa 20 Minuten später zum Pkw zurückkam, stellte er fest, dass diverse Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren entwendet wurden. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt mögliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang unter der 0611/345-2540 entgegen.

6. Katalysator entwendet, Wiesbaden, Goerdelerstraße, Donnerstag, 30.03.2023, 18:00 Uhr bis Freitag, 31.03.2023, 11:00 Uhr

(js) Vermutlich im Verlauf der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten unbekannte Täter den Katalysator eines Pkw. Die Geschädigte parkte am Donnerstagabend ihren roten VW Golf in der Goerdelerstraße und musste am nächsten Vormittag feststellen, dass der Katalysator des Fahrzeugs entwendet wurde. Wer im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, setzt sich bitte mit dem 5. Polizeirevier unter 0611/345-2540 in Verbindung.

7. Wertsachen aus Pkw entwendet, Wiesbaden, Hohenlohestraße Freitag, 31.03.2023, 17:00 Uhr bis Samstag, 01.04.2023, 09:30 Uhr

(thi) Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen kam es in der Hohenlohestraße zu einem Diebstahl aus einem Pkw, bei dem der oder die Täter eine Geldbörse sowie diverse Geräte erbeutet. Das Fahrzeug, ein Camster der Marke Pössl war zwischen 17:00 Uhr und 09:30 Uhr in der Hohenlohestraße abgestellt. Im Fahrzeuginnenraum befanden sich ein Portemonnaie samt Inhalt, ein Tablett, diverse Kabel, ein Monitor sowie eine Reisekaffeemaschine. Die Gegenstände waren bei der Rückkehr des Besitzers verschwunden. Wie die oder der Täter in das Fahrzeug gelangen konnten, konnte nicht abschließend geklärt werden. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 2540 entgegen.

8. Pkw aufgebrochen, Wiesbaden, Otto-Witte-Straße. Freitag, 31.03.2023, 10:30 Uhr bis Samstag, 01.04.2023, 12:00 Uhr

(js) Ein in der Klarenthaler Otto-Witte-Straße abgestellter gelber Audi war zwischen Freitag- und Samstagmorgen Ziel von Autoaufbrechern. Die Geschädigte stellte ihr Fahrzeug am Freitagvormittag auf der Straße ab. Am nächsten Tag stellte sie fest, dass der Pkw aufgehebelt und aus dem Innenraum diverse Gegenstände entwendet wurden. Durch das Aufhebeln entstand auch erheblicher Sachschaden an dem Audi. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen bzw. Hinweisgeber, sich unter der 0611/345-0 zu melden.

9. Fahrzeuge zerkratzt, Wiesbaden, Oranienstraße / Nettelbeckstraße, Freitag, 31.03.2023, 18:00 Uhr bis Samstag, 01.04.2023, 10:00 Uhr

(js) Der Wiesbadener Polizei wurden in bislang zwei Fällen Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen bekannt, bei welchen nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Am Freitagabend parkte der Besitzer eines schwarzen Seat sein Fahrzeug in der Oranienstraße und musste am nächsten Morgen feststellen, dass die komplette Fahrerseite zerkratzt wurde. So erging es auch einem Anwohner aus dem Westend, dessen schwarzer Peugeot ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Nettelbeckstraße abgestellt war. Auch dieser Pkw wurde zerkratzt. Sowohl bei dem Seat als auch bei dem Peugeot entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der 0611/345-0 zu melden.

10. Schaufensterscheibe beschädigt Wiesbaden, Röderstraße Freitag, 31.03.2023, 18:00 Uhr bis Samstag, 01.04.2023, 09:30 Uhr

(thi) Unbekannte werfen in der Nacht zum Samstag eine Schaufensterscheibe eines Geschäfts ein. Der oder die Täter werfen im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 09:30 Uhr die Schaufensterscheibe eines Antiquitätsgeschäfts mit einer Holzlatte ein. Es entsteht ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Anschließend flohen der oder die Täter in unbekannt Richtung. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 2140 entgegen.

11. Autospiegel abgeschlagen, Wiesbaden, Röderstraße, Sonntag, 02.04.2023, 03:20 Uhr

(mv)Am frühen Sonntagmorgen konnte ein Zeuge beobachten, wie eine männliche, schwarz gekleidete Person in der Röderstraße an einem geparkten Pkw Opel den linken Außenspiegel mit der Faust beschädigte. Die Person, die ca. 25 Jahre alt sein und kurze dunkle Haare haben soll, flüchtete anschließend in die Adlerstraße und dann weiter in Richtung Kellerstraße. Dort verlor der Zeuge den unbekannten Täter aus den Augen. Eine Fahndung durch Polizeistreifen verlief ebenfalls erfolglos. Eventuelle Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611- 345 2140 in Verbindung zu setzen.

12. Gemeinsam sicheres Wiesbaden,

Stadtgebiet Wiesbaden, Samstag, 01.04.2023, 19:00 Uhr bis Sonntag, 02.04.2023, 03:00 Uhr

(mv) In der Nacht von Samstag auf Sonntag führten die Stadtpolizei und die Landespolizei wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Konzeption "Sicheres Wiesbaden" durch. Die Schwerpunkte der Überwachung lagen u.a. im Bereich der Waffenverbotszone (WVZ), der Reisinger-Anlage, dem Luisenplatz und dem Schlachthof. An den Örtlichkeiten waren die Einsatzkräfte präsent, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein. In der zurückliegenden Nacht waren die Einsatzkräfte sowohl uniformiert, als auch zivil unterwegs. Es wurden bei vier durchgeführten Kontrollen 22 Personen kontrolliert. Erfreulicherweise wurden im Zusammenhang mit den Kontrollen in der Waffenverbotszone keine verbotenen Gegenstände oder sonstige gefährliche Gegenstände festgestellt.

Stadt und Polizei werden weiterhin bei Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig in Wiesbaden präsent und ansprechbar sein.

