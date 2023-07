Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Leichtverletzte nach Unfall in Oberveischede

Olpe (ots)

Am Freitag (28.07.2023) kam es um 18.14 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B55. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatte ein 80-jähriger Autofahrer zunächst im Bereich eines Parkplatzes - kurz hinter der Ortschaft Oberveischede - am rechten Fahrbahnrand gehalten. Von hier aus wollte der Mann mit seinem PKW wenden, um anschließend in Fahrtrichtung Grevenbrück weiterzufahren. Bei dem eingeleiteten Wendemanöver kam es jedoch zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Auto eines 38-Jährigen, der die B55 zeitgleich in Richtung Olpe befahren hatte. Die beiden Beteiligten wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im mittleren bis oberen fünfstelligen Eurobereich. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise komplett gesperrt.

