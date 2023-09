Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Halen - Lagerhalle angegangen

In der Zeit zwischen Sonntag, 24. September 2023, 21.00 Uhr und Montag, 25. September 2023, 7.30 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Personen zu einer Lagerhalle im Lether Weg und drangen in diese ein. Im Inneren brachen sie die Tür zu einer Werkstatt auf und entwendeten Gartengeräte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Cloppenburg - Versuchter Einbruch

In der Zeit zwischen Sonntag, 24. September 2023, 12.00 Uhr und Montag, 25. September 2023, 7.40 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person in ein Immobilienbüro in der Burgstraße einzubrechen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Halen - Einbruch in eine Werkstatt

In der Zeit zwischen Sonntag, 24. September 2023, 21.00 Uhr und Montag 25. September 2023, 16.30 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person in die Werkstatt eines Gehöfts im Lether Weg ein. Hier wurden diverse Werkzeuge entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Löningen - Einbruch in einen Container

In der Zeit zwischen Freitag, 22. September 2023, 16.00 Uhr und Samstag, 23. September 2023, 8.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einer Lagerhalle in der Straße Am Raddetal und brachen dort einen Container auf. Hier wurden mehrere Werkzeuge sowie Kraftstoff aus einem LKW entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Urkundenfälschung

Am Montag, 2. September 2023, um 14.15 Uhr, fuhr eine 21-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg auf der Bahnhofstraße mit einem Pkw, an dem falsche, nicht für das Fahrzeug ausgegebene, entstempelte Kennzeichen angebracht waren. Das Fahrzeug war weder zugelassen, noch pflichtversichert. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Kennzeichen sichergestellt.

Lastrup - Sachbeschädigung

Am Samstag, 23. September 2023, zwischen 12.00 Uhr und 16.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen Pkw, Mercedes Benz, Viano, welcher auf einem Parkstreifen vor einem Wohnhaus im Töpferweg stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 25. September 2023, um 13.35 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Autofahrer aus Resthausen auf der Eschstraße und wurde von der Polizei kontrolliert. Dabei mussten sie feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Beifahrerin, eine 26-jährige Frau aus Resthausen, war die Halterin und hatte die Fahrt zugelassen. Auch gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 20. September 29023, zwischen 9.00 Uhr und 9.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person vermutlich beim Parkvorgang einen Skoda Fabia, welcher auf einem Parkplatz eines Discounters in der Straße Alter Schützenplatz stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 19. September 2023, zwischen 15.30 Uhr und 17.45 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug - vermutlich beim Parkvorgang - einen Daimler A 200d, welcher auf einem Parkplatz einer Bank in der Osterstraße stand. Die Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Montag, 25. September 2023, um 13.50 Uhr, fuhr eine 86-jährige Autofahrerin auf dem Strohenweg und wollte die K166 überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 38-jährigen Autofahrer. Beide Unfallbeteiligten wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

