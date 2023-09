Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen - Vörden - Diebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 22. September 2023, 19.00 Uhr und Sonntag, 24. September 2023, 18.90 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person Kerndämmplatten von zwei Europaletten, die an einem Rohbau im neuen Siedlungsgebiet im Sonnentauweg abgestellt waren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Vechta - Pedelec-Diebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 22. September 2023, 8.00 Uhr und Montag, 25. September 2023, 6.40 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec der Marke Hercules Futura Sport, welches verschlossen in einer Tiefgarage im Kampgartenweg stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Pedelec-Diebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 22. September 2023, 12.30 Uhr und Montag, 25. September 2023, 5.40 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec der Marke Scott Sport eRide 20 L, welches An der Propstei abgestellt worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Brand eines leerstehenden Schweinestalls

Am Dienstag, 26. September 2023, gegen 1.20 Uhr entdeckten Polizeibeamte während ihrer Streifenfahrt eine Rauchentwicklung im Bereich Deindrup. Kurze Zeit später mussten sie feststellen, dass ein Schweinestall in der Straße Am Osterfeld in Brand geraten war. Sie hatten umgehend die Feuerwehr alarmiert. Das Stallgebäude mit PV-Dachanlage stand zum Zeitpunkt des Ausbruchs leer. Das in Vollbrand stehende Gebäude konnte durch ein großes Kräfteaufgebot der Freiwilligen Feuerwehren gelöscht werden. Eine weitere Ausdehnung des Brandes auf nebenstehende Lagerhallen sowie Wohnhäuser wurde verhindert. Die Brandursache ist derzeit unklar, die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Sonntag, 24. September 2023, 16.30 Uhr und Montag, 25. September 2023, 13.15 Uhr, zerstach eine bislang unbekannte Person drei Reifen eines VW Polo, welcher in einer Auffahrt des Fichtenwegs stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 26. September 2023, gegen 1.10 Uhr, fuhr eine 33-jährige Frau aus Bakum auf der Krimpenforter Straße und kam alleinbeteiligt eingangs einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und rutschte dort in die Berme. Dabei wurde die Frau leicht verletzt.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 25. September 2023, 07.30 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw die Friesenstraße in Vechta in Richtung Lohne. An einer Einmündung missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden, 13-jährigen Fahrradfahrerin, die den linken Geh- und Radweg Richtung Innenstadt befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch das Mädchen stürzte und leicht verletzt wurde.

