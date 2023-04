Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen-Deppenhausen - Unfall im Gegenverkehr

Am Montag starb eine 86-Jährige bei einem Unfall auf der B311 bei Ehingen-Deppenhausen.

Gegen 14 Uhr fuhr eine 55-Jährige mit einer 86-jährigen Beifahrerin in einem Skoda auf der B311 von Ehingen in Richtung Munderkingen. Aus bislang nicht bekannter Ursache geriet die Fahrerin des Skoda mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte der Wagen frontal mit einem Lastwagen zusammen.

Die Beifahrerin im Skoda erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in einem Rettungswagen in eine Klinik. Dort verstarb die Frau jedoch an ihren Verletzungen. Die Lenkerin des Skodas erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie mit einem Rettungshubschrauber deshalb zur Behandlung in eine Klinik. Der 51-jährige Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Die Verkehrspolizei Laupheim ermittelt nun den genauen Hergang und die Ursache des Unfalls. Sie schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf 50.000 Euro. Abschlepper bargen beide Fahrzeuge von der Unfallstelle. Die Polizei sperrte die Fahrbahn zur Aufnahme des Unfalls bis 17 in beide Fahrtrichtungen.

Die Feuerwehren aus Ehingen und Kirchen, die Straßenmeisterei und verschiedene Rettungskräfte waren zur Unterstützung an der Unfallstelle.

Die Ursache dieses Unfalls ist der Polizei bislang nicht bekannt. Die Polizei bittet alle, die am Straßenverkehr teilnehmen, dies mit ständiger Vorsicht zu tun. Konzentrieren Sie sich beim Führen von Kraftfahrzeugen und lassen Sie sich durch nichts ablenken.

