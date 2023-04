Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Jugend von heute, Helfer von morgen

Ulm (ots)

Beim "Tag der offenen Tür" am 29. April 2023 gewähren die Feuerwehr Geislingen, die Polizei Geislingen und die Justiz Geislingen Einblicke in ihren Alltag.

Die Hauptfeuerwache Geislingen lädt auch in diesem Jahr zum "Tag der offenen Tür" ein. Die Veranstaltung findet am Samstag, 29. April 2023, zwischen 11 Uhr und 17 Uhr statt. Das Polizeirevier Geislingen und das Amtsgericht Geislingen beteiligen sich ebenfalls an dem Aktionstag. Die Berufsgruppen sorgen für ein unterhaltsames und informatives Programm für jede Altersgruppe. Ebenso ist für das leibliche Wohl in Form von Kaffee, Kuchen, kalten Getränken und Warmspeisen gesorgt.

Die Polizei stellt an diesem Tag nicht nur ihren Fuhrpark vor. Das Polizeirevier Geislingen öffnet auch seine Pforten und bietet Führungen im Haus an. Polizistinnen und Polizisten der polizeilichen Prävention und der Einstellungsberatung der Polizei sind mit Informationsständen vor Ort. Sie informieren beispielsweise mit einem ''Glücksrad'' die Besucherinnen und Besucher zu den Themen Verkehrs-und Kriminalprävention. Außerdem stehen sie für Fragen rund um den Polizeiberuf gerne zur Verfügung.

Die Polizei Geislingen freut sich auf Ihren Besuch!

++++(AW)

Julia Schmidt, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell