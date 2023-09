Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, den 26. September 2023, gegen 15.30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Barßeler mit seinem Kleinkraftrad die Oldenburger Straße. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz eines erforderlichen Führerscheins. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Eine Jugendliche aus Barßel, die zur gleichen Zeit die Oldenburger Straße mit ihrem Kleinkraftrad befuhr, war ebenfalls nicht im Besitz eines dafür erforderlichen Führerscheins. Auch gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Verdacht der Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Dienstag, den 26. September 2023, gegen 22.00 Uhr befuhr eine 31-jährige Frau aus Friesoythe mit ihrem PKW die Straße Altenend. Zuvor war sie aufgrund ihrer Fahrweise weiteren Verkehrsteilnehmern aufgefallen, die die Polizei alarmierten. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Vortest konnte nicht durchgeführt werden, da die Fahrerin einen Vortest ablehnte. Zudem zeigte sie sich während der gesamten polizeilichen Maßnahmen unkooperativ und aggressiv und widersetzte sich diesen. Zur Durchführung einer Blutentnahme wurde die 31-jährige in ein Krankenhaus gebracht. Im Anschluss wurde sie zur Gefahrenabwehr dem Polizeigewahrsam zugeführt. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Saterland/Strücklingen - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 26. September 2023, gegen 15.30 Uhr, kam es in der Eschstraße/Ecke "Im Dorfe" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die Eschstraße in Richtung Ortsmitte und missachte die Vorfahrt einer 43-jährigen Saterländerin, die mit ihrem PKW, VW UP von der Straße "Im Dorfe" in die Eschstraße abbiegen wollte. Die Saterländerin musste nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden und fuhr dabei gegen den Bordstein. Der Fahrer des PKW setzte seine Fahrt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell