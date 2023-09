Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 26. September 2023, um 15:45 Uhr beabsichtigte eine 36-jährige Cappelnerin mit ihrem PKW von der Straße Zur Barlage auf die Elstener Straße in Richtung Sevelten abzubiegen. Hierbei übersah sie eine 80-jährige Cappelnerin, die mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg an der Elstener Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß wodurch die 80-Jährige leicht verletzt wurde.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Dienstag, 26. September 2023, um 22:10 Uhr befuhr ein 40-jähriger Cloppenburger mit seinem PKW die Osterstraße in Cloppenburg, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,71 Promille. Gegen den 40-Jährigen wurde daher ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Cloppenburg - Diebstahl eines E-Scooters

Am Dienstag, 26. September 2023, gegen 15.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen E-Scooter der Marke Xiaomi. Das Fahrzeug stand unverschlossen in Andreaspassage. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl

Am Dienstag, 26. September 2023, zwischen 17.15 Uhr und 17.20 Uhr, betraten eine unbekannte weibliche und eine unbekannte männliche Person ein Restaurant in der Mühlenstraße. Nachdem sie sich zunächst verdächtig im Thekenbereich aufhielten, entwendeten sie ein Kellnerportemonnaie samt Inhalt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cappeln - Versuchter Einbruch

In der Zeit zwischen Montag, 25. September 2023, 17.30 Uhr und Dienstag, 26. September 2023, 07.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen in einen Futterturm einer Firma in der Stapelfelder Straße ein und brachen eine Tür zu einem dortigen Büro auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen.

Molbergen - Fahrraddiebstahl

Am Freitag, 22. September 2023, 17.00 Uhr und 20.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Mountainbike der Marke Bulls Sharptail, welches verschlossen bei einem Supermarkt in der Cloppenburger Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Garrel - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Sonntag, 24. September 2023, 21.00 Uhr und 25. September 2023, 18.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Mountainbike der Marke Raleigh Daymax, welches verschlossen in der Böseler Straße, auf Höhe des Prozessionswegs, stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 26. September 2023, gegen 10.40 Uhr, fuhr ein 37-jähriger Autofahrer auf der Cloppenburger Straße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

