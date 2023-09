POL-W: SG - Unfall auf der Kronprinzenstraße

Wuppertal (ots) - Auf der Heckinghauser Straße ereignete sich am 17.09.2023, gegen 15:40 Uhr, ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 41-jähriger Mann war mit seiner Suzuki auf der Heckinghauser Straße in Richtung Am Clef unterwegs, als er zu einem Überholvorgang eines Pkw ansetzte. Dafür fuhr er von der linken auf die rechte Spur. Dort übersah er nach bisherigen Erkenntnissen eine haltende Mercedes ...

