Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Ausstellung "Echt krass - Jugendliche und sexualisierte Gewalt" steht Interessierten offen

Wuppertal (ots)

Für das kommende Wochenende (Samstag, 23.09.2023, und Sonntag, 24.09.2023) lädt das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz des Polizeipräsidiums Wuppertal interessierte Bürgerinnen und Bürger - gerne gemeinsam mit Kindern ab 14 Jahren - zu einem Besuch der Ausstellung "Echt krass - Jugendliche und sexualisierte Gewalt" ein.

Die Ausstellung, die am Dienstag, 05.09.2023, eröffnet wurde (s. Pressemeldung vom 31.08.2023, Medieneinladung zur Ausstellung "Echt krass - Jugendliche und sexualisierte Gewalt") und noch bis zum 05.10.2023 läuft, richtet sich vornehmlich an angemeldete Schulklassen und Gruppen. Um aber auch der breiten Öffentlichkeit einen Einblick in die Thematik zu ermöglichen, stehen die fünf dreiwändigen Stationen mit jeweils einer Intro-Kabine am kommenden Wochenende allen Interessierten offen.

Bei "Echt krass - Jugendliche und sexualisierte Gewalt" handelt es sich um einen interaktiven Präventionsparcours, der vom Kieler Petze-Institut für Gewaltprävention entwickelt wurde. Ziel ist es, Mädchen und Jungen ab 14 Jahren zu stärken, sie für sexuelle Grenzverletzungen zu sensibilisieren und sie über ihre Rechte auf Schutz und Hilfe zu informieren.

Zu sehen ist die Ausstellung am Samstag und Sonntag, jeweils von 10:00 bis 14:00 Uhr, auf der Liegenschaft Müngstener Straße 35 in 42285 Wuppertal.

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung erforderlich. Entweder per Mail an k.praevention.wuppertal@polizei.nrw.de oder telefonisch unter der 0202/284-1817, -1831 oder der -1801 (Anrufbeantworter).

Alternativtermine: Darüber hinaus steht die Ausstellung Interessierten in der ersten Woche der Herbstferien am Montag, 02.10.2023, und am Mittwoch, 04.10.2023, für einen Besuch offen. Auch zu diesen Terminen ist eine Anmeldung notwendig.

Weitere Informationen zu "Echt krass" gibt es auf http://www.petze-institut.de/projekte/echt-krass-ab-klasse-8-und-jugendhilfe/. (tk)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell