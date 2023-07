Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Täter nach Diebstahl von Katalysatoren gestellt

Schwerin (ots)

Am 23.07.2023 wurde der Polizei über die Einsatzleitstelle mitgeteilt, dass von einem Parkplatz in der Potsdamer Straße in Schwerin Geräusche wahrzunehmen wären, welche darauf hindeuten, dass mittels Werkzeugen Fahrzeugteile demontiert würden. Unmittelbar danach entfernte sich ein Fahrzeug vom Tatort. Durch eingesetzte Kräfte vom Polizeihauptrevier und Kriminaldauerdienst Schwerin wurde das flüchtende Fahrzeug festgestellt und angehalten. Bei der Kontrolle konnten Fahrzeugteile und entsprechendes Tatwerkzeug im Fahrzeug aufgefunden werden. Beide Fahrzeuginsassen wurden vorläufig festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Im Rahmen der Tatortarbeit und Spurensuche durch den Kriminaldauerdienst wurde ein angegriffenes Fahrzeug festgestellt. Die sichergestellten Fahrzeugteile deuten jedoch auf ein weiteres angegriffenes Fahrzeug hin. Eine weitere Zuordnung konnte bislang nicht erfolgen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Tatverdächtigen aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls. Der Schaden beläuft sich gegenwärtig auf circa 1.200EUR. In diesem Zusammenhang bedankt sich die Polizei bei dem aufmerksamen Zeugen. Weitere Geschädigte und Zeugen, die im besagten Tatzeitraum auffällige Personen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, richten diese bitte an die Polizei in Schwerin unter 0385-5180 2224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de. Hannes Fichelmann Polizeikommissar Polizeihauptrevier Schwerin

