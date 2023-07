Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kind wird von fremdem Mann in Wohnung gelockt und geküsst

Die Kriminalpolizei ermittelt

Rostock (ots)

Am 22.07.2023 wurde über die Einsatzleitstelle der Polizei bekannt, dass es gegen 20:00 Uhr in Rostock Lichtenhagen zum sexuellen Missbrauch eines Kindes kam. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein 7-jähriges Mädchen am Pfandautomaten des Rewe-Marktes in der Flensburger Straße in 18109 Rostock von einem ihr unbekannten Mann angesprochen und in dessen Wohnung gelockt. Dort küsste er sie mehrfach. Da ihr das unangenehm war, verließ sie die Wohnung und berichtete sofort ihrem Vater das Geschehene, der bereits auf der Suche nach ihr war. Unmittelbar darauf trafen Vater und Tochter in Lichtenhagen auf den Tatverdächtigen, der bis zum Eintreffen der Polizei vom Vater des Kindes festgehalten wurde. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 55 Jahre alten Mann aus Mauretanien. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige aufgenommen. Der Rostocker Kriminaldauerdienst durchsuchte die Wohnung des 55-Jährigen und sicherte Spuren. Bislang ist der Mann nicht einschlägig in Erscheinung getreten. Weitere Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Rostock geführt. Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle

