Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Lübz (ots)

Am 23.07.2023 gegen 01:07 Uhr ging bei der Polizei die Meldung zu einem Verkehrsunfall auf der B191, Höhe Broock, ein. Der PKW ist zunächst von der Fahrbahn abgekommen, hat sich anschließend überschlagen und kam dann auf dem Dach zum Liegen. Da der Unfallverursacher dem Hinweisgeber gegenüber von einer zweiten Person sprach, welche er nicht mehr sieht, Polizei und Feuerwehr an der Unfallstelle jedoch lediglich den 19 jährigen deutschen Fahrzeugführer antreffen konnten, welcher auf dem Fahrersitz eingeklemmt war, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Die Feuerwehr rettete den Fahrzeugführer derweil aus dem Fahrzeug und übergab ihn zur weiteren medizinischen Behandlung an den Rettungswagen. Zur Suche nach einer wohlmöglich zweiten verunfallten Person wurde die Drohne der Rettungsleitstelle, ein Diensthund samt Diensthundeführer der Polizei sowie mehrere Polizeibeamte in den Einsatz gebracht, jedoch ohne Erfolg. Die Ermittlungen an der Unfallstelle lassen darauf schließen, dass der Fahrer allein im Fahrzeug war. Erste Erkenntnisse lassen den Schluss zu, dass der Fahrer zum Zeitpunkt des Unfalls unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Bergung des Fahrzeuges wurde veranlasst. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 6.500 Euro Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell