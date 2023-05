Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Alarmierung über eine Brandmeldeanlage wird zum Großeinsatz der Feuerwehr

Bremerhaven (ots)

Am Pfingstsonntag gegen 21:00 Uhr löste die Brandmeldeanlage eines Hotels im Stadtteil Leherheide aus. Der Alarm ging in die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in Bremerhaven ein, woraufhin der Löschzug in die Adolf-Kolping-Straße alarmiert wurde. Bereits auf der Anfahrt zum Hotel konnte der Einsatzleiter dichten schwarzen Rauch erkennen und forderte vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle weitere Einsatzkräfte zur Unterstützung nach. Währenddessen gingen mehrere Notrufe von Bewohnern der angrenzenden Wohnsiedlung in der Leitstelle ein, die den Brandrauch bemerkt hatten. Beim Eintreffen der Eisatzkräfte stand eine etwa 25 x 25 Meter große Lagerhalle vollständig in Brand, die direkt an eine Hotelanlage angrenzte. Der dichte Rauch zog unter anderem zu den Hotelzimmern und über die Cherbourger Straße. Die Hotelgäste wurden aus den Zimmern umgehend evakuiert und die Cherbourger Straße gesperrt. Die evakuierten Personen wurden vom DRK Bremerhaven betreut und in einer Notunterkunft untergebracht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde eine Warnung an die Bevölkerung über die Warn-App NINA ausgelöst. Die Feuerwehr setzte zur Brandbekämpfung zwei Drehleitern ein, über die die Brandbekämpfung von oben aufgenommen wurde. Weitere Einsatzkräfte übernahmen die Brandbekämpfung unter Atemschutz mit mehreren Strahlrohren von innen und außen. Zur Unterstützung wurde die Freiwillige Feuerwehr Weddewarden, Lehe und Wulsdorf, sowie das Technische Hilfswerk angefordert. Das THW übernahm die Ausleuchtung der Einsatzstelle und von der Freiwilligen Feuerwehr Wulsdorf kam eine Drohne zum Einsatz. Die zusätzlichen Bilder der Drohne konnten der Einsatzleitung zur Verfügung gestellt werden. Das Brandobjekt befand sich zwischen einer im Ausbau befindlichen Hotelbereich und einer weiteren Lagerhalle. Das Feuer drohte zu beiden Seiten über die Dachflächen überzugreifen. Durch den massiven und schnellen Löscheinsatz konnte die Brandausbreitung weitestgehend verhindert werden. Nach etwa 4,5 Stunden, gegen 01:30 Uhr wurde "Feuer aus" gemeldet. Aufgrund der komplexen Bebauung wurde zur Sicherheit eine Brandsicherheitswache vor Ort gestellt, damit kleinere Glutnester schnell gelöscht werden konnten. Das THW leuchtet die Einsatzstelle bis zum Sonnenaufgang gegen 05:00 Uhr aus. Um 10:00 Uhr beendete die Feuerwehr den Einsatz und übergab die Einsatzstelle der Polizei, die eine Brandursachenermittlung aufnahm.

