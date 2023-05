Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Firefighter Combat Challenge im Schaufenster Fischereihafen ein voller Erfolg

Bremerhaven (ots)

Die Aufräumarbeiten der Firefighter Combat Challenge sind beendet. Am Wochenende sind insgesamt mehr als 250 Teilnehmende bei dem Wettkampf im Schaufenster Fischereihafen an den Start gegangen. Täglich haben über 1.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei traumhaftem Frühlingswetter die Teilnehmenden bei den Einzelstarts, bei den Tandems und bei den Staffelläufen angefeuert. "Die Firefighter Combat Challenge in Bremerhaven war ein voller Erfolg und hat die Seestadt Bremerhaven von ihrer besten Seite präsentiert", freut sich der Schirmherr der Veranstaltung, Oberbürgermeister Melf Grantz. "Ich möchte mich ganz besonders bei dem Organisationskomitee der Veranstaltung für die Durchführung bedanken. Mitglieder der Sportgemeinschaft, Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehren, der Hilfsorganisationen und weitere helfende Hände aus dem Freundes- und Familienkreis haben fast ausschließlich in ihrer Freizeit dazu beigetragen, dass die Veranstaltung durchgeführt werden konnte", so Grantz.

Der Vorsitzende des Fördervereins Freunde und Förderer der Feuerwehr Bremerhaven, Frank Klaeßen, dankte zudem den Sponsoren der Firefighter Combat Challenge: "Ohne die Sach- und Geldspenden wäre die Durchführung der Veranstaltung nicht möglich gewesen", so Klaeßen. "An dieser Stelle möchte ich stellvertretend die Hauptsponsoren RelyOn Nutec Deutschland, Rönner Verwaltungsgesellschaft mbH, Weser-Elbe Sparkasse und B. Toscani & Söhne Automobile GmbH nennen."

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Feuerwehr Bremerhaven waren bei den Wettkämpfen erfolgreich. Bei den Einzelwettkämpfen am Samstag landeten gleich vier Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven in den Top 25. Nico Kleinert holte die Bronzemedaille, Mathias Gahl den 11. Platz, Michael Bartmann den 17. Platz und Justus Eckhoff den 25. Platz. Bei den Staffeln errang das Team der Sportgemeinschaft Fishtown Fighters Bremerhaven den zweiten Platz von insgesamt 29 gestarteten Staffeln. Bei den regionalen Staffeln erkämpfte sich die Freiwillige Feuerwehr Bremerhaven-Lehe den zweiten Platz, und bei den Staffeln der Frauen holte die Bremerhavener Mannschaft den ersten Platz.

Die Ergebnisse und eine Bildergalerie der Firefighter Combat Challenge sind auf der Website zu finden: www.bremerhaven.de/fcc

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell