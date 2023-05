Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Firefighter Combat Challenge dieses Wochenende in Bremerhaven

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Die Firefighter Combat Challenge (FCC) findet dieses Wochenende im Schaufenster Fischeihafen statt. Neben der eigentlichen Veranstaltung wird am Samstag und Sonntag in der Zeit von 10 bis 17 Uhr ein vielfältiges Rahmenprogramm stattfinden. Erwachsende haben die Möglichkeit, in einem Überschlagsimulator eine Extremsituation beim Autofahren kennenzulernen. Die Kinder können sich auf einer Hüpfburg und beim Kistenstapeln austoben.

Bereits heute (12. Mai 2023) beginnt ab 16 Uhr das freie Training. Für Interessierte finden Showläufe gegen 19.30 Uhr statt.

Am Samstag (13. Mai 2023) beginnen um 9 Uhr die rund 140 Einzelstarts. Gegen 10 Uhr findet die Eröffnung durch den Schirmherrn der Veranstaltung, Oberbürgermeister Melf Grantz, statt. Nach der Eröffnungsrede werden die Einzelstarts fortgeführt. Die besten gelisteten Einzelstarter, unter anderem aus dem europäischen Ausland, werden frühestens um 14.30 Uhr starten. Der Tag endet mit der Siegerehrung der Einzelstarts, zuvor werden allerdings noch 30 Zweierteams (Tandem) ihr Können unter Beweis stellen.

Der Sonntag (14. Mai 2023) startet mit den Staffelläufen. 32 Staffeln werden sich untereinander messen. Bevor die davon besten 16 Staffeln im K.o.-Modus gegeneinander antreten, werden rund 45 weitere Zweierteams starten. Die Veranstaltung endet mit den Siegerehrungen der Tandems und der Staffeln. Die drei ersten Plätze der regionalen Staffeln, extra Wertungsklasse bei der FCC Bremerhaven, erhalten eine Heißausbildung beim Hauptsponsor RelyOn Nutec. Weitere Hauptsponsoren sind die Heinrich Rönner Gruppe und die Weser-Elbe Sparkasse. "Viele weitere Unterstützer tragen durch Geld- und Sachspenden sowie mit helfenden Händen dazu bei, dass die Veranstaltung bereits zum zweiten Mal in Bremerhaven stattfinden kann", so der Schirmherr Melf Grantz.

Alle Unterstützer der Veranstaltung und weitere Details zum Rahmenprogramm sind auf der Website hinterlegt: www.bremerhaven.de/fcc

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell