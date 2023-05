Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Personalwerbung der Feuerwehr während Firefighter Combat Challenge

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven sucht derzeit mehrere Brandmeisteranwärterinnen und Brandmeisteranwärter. Die Ausbildung beginnt am 1. April 2024. Eine Bewerbung ist noch bis einschließlich Samstag, 20. Mai 2023 möglich. Am kommenden Samstag, den 13. Mai 2023 und Sonntag, den 14. Mai 2023 werden von der Feuerwehr in der Zeit von 10 bis 17 Uhr während der Firefighter Combat Challenge Fragen rund um die Einstellungsvoraussetzungen beantwortet.

Am Sonntag, den 14. Mai 2023 liegt der Schwerpunkt bei der Warnung der Bevölkerung.

Der Infostand der Feuerwehr und des Fördervereins Freunde und Förderer der Feuerwehr Bremerhaven befindet sich am Hafenbecken zwischen der Wettkampfstrecke und dem Rahmenprogramm.

Informationen zur derzeitigen Stellenausschreibung: www.feuerwehr.bremerhaven.de/jobs Bewerbung direkt an: bewerbung112@magistrat.bremerhaven.de

