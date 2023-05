Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: PKW brennt auf Park and Ride Parkplatz

Bremerhaven (ots)

Auf dem Park and Ride Parkplatz in der Bismarckstraße in Bremerhaven hat heute (7. Mai 2023) gegen 5.15 Uhr ein PKW in voller Ausdehnung gebrannt. Neben dem PKW befanden sich mehrere Fahrzeuge. Durch die starke Hitzeentwicklung brannten Fahrzeugteile eines weiteren PKW, ein weiteres Fahrzeug wurde dadurch beschädigt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr haben unverzüglich die Brandbekämpfung aufgenommen und konnten ein Übergreifen auf weitere PKW verhindern. Über die Brandursache und die Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen. Insgesamt waren zwei Fahrzeuge und acht Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie die Polizei vor Ort. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

