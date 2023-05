Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Gebäudebrand mit Rauchgasdurchzündungen

Bremerhaven (ots)

Gegen 14:15 Uhr meldeten mehrere Anrufer einen Brand in einem leerstehenden Gebäudekomplex in der Hansastraße. Bereits auf der Anfahrt war für die anrückenden Einsatzkräfte eine große Rauchwolke erkennbar. Der Brand ereignete sich in einem Anbau im hinteren Bereich des L-förmig angelegten Gebäudes. Nach Auskunft von sich an der Einsatzstelle aufhaltenden Personen war nicht auszuschließen, dass sich noch eine Person in dem vom Brand betroffenen Bereich aufhält. Daher wurden umgehend 2 Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung eingesetzt. Aufgrund der bereits hohen Temperaturen konnte der Bereich jedoch nicht sofort durch die Einsatzkräfte betreten werden. Zudem kam es zu mehreren Rauchgasdurchzündungen. Um die Temperaturen zu senken und eine weitere Brandausbreitung zu verhindern wurde zunächst ein Löschangriff von außen vorgenommen und Abluftöffnungen geschaffen. Im weiteren Verlauf wurde der Brandbereich betreten und eine Suche nach der vermutlich vermissten Person unter gleichzeitiger Fortführung der Brandbekämpfung durchgeführt. Hierbei konnte keine Person in dem vom Brand betroffenen Bereich gefunden werden. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Einsatz gegen 15:45 Uhr beendet werden. An dem Einsatz waren 19 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell