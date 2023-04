Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Straßenbahn kollidiert mit geparktem Pkw

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagabend ereignete sich in der Karlsruher Innenstadt ein Verkehrsunfall zwischen einer S-Bahn und einem Pkw.

Nach derzeitigen Erkenntnissen stellte ein Fahrzeugführer seinen Pkw in einer Parkbucht an der Kriegsstraße ab. Das Heck des geparkten Pkw ragte hierbei offenbar etwas zu weit in das dortige Gleisbett hinein. In der Folge fuhr gegen 18:50 Uhr eine Straßenbahn an dem abgestellten Mercedes vorbei und touchierte diesen im Heckbereich. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise niemand. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Bahnstrecke kurzzeitig gesperrt.

