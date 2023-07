POL-PPKO: Wiederholte Brandstiftung in der Grundschule Koblenz-Wallersheim

Koblenz (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag, den 11.07.2023 kam es in den frühen Morgenstunden zwischen 03:30 und 04:30 Uhr erneut zu weiteren Branddelikten im Stadtgebiet Linz am Rhein. Die Vorgänge stehen möglicherweise im Zusammenhang mit einer anhaltenden Serie von Brandstiftungen im Bereich Linz am Rhein in den letzten Wochen. Insgesamt ermittelt die ...

mehr