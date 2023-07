Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Bad Hönningen - Nachtragsmeldung zur körperlichen Auseinandersetzung mit Messer

Bad Hönningen (ots)

Mit Bezug auf die gestrige Pressemeldung im Zusammenhang mit der körperlichen Auseinandersetzung in Bad Hönningen geben Staatsanwaltschaft und Kriminaldirektion Koblenz nachträglich folgendes bekannt:

Am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr kam es in Bad Hönningen zu zwei Messerangriffen in der Waldbreitbacher Straße/Am Mönchshof, in deren Verlauf eine 55-jährige weibliche Person tödlich sowie eine 30-jährige, männliche Person schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurden. Der tatverdächtige, 38-jährige deutsche Staatsagehörige wurde in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen. Die Person bleibt weiterhin in Haft.

Es liegen keinerlei Hinweise auf eine politisch motivierte Tat vor. Wir bitten um Verständnis, dass wir zu den Personen auch zum Schutz von Persönlichkeitsrechten keine weiteren Angaben machen können.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminaldirektion Koblenz übernommen. Weitere Informationen zu den Abläufen sowie zu einem möglichen Tatmotiv können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen ebenfalls nicht gegeben werden. Es besteht ein Auskunftsvorbehalt der Staatsanwaltschaft Koblenz.

