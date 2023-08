Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: Ein Toter nach Verkehrsunfall in Bergheim

Bild-Infos

Download

Bergheim (ots)

Ein tragisches Ende nahm am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr ein Verkehrsunfall an der Glescher Straße in Bergheim-Paffendorf. Nach einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Motorrad erlag der Zweiradfahrer seinen Verletzungen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Die Einsatzstelle blieb mehrere Stunden voll gesperrt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten ein Arzt und ein Intensivpfleger, die zufällig an der Unfallstelle waren, bereits mit den Reanimationsmaßnahmen begonnen. Die Feuerwehr übernahm die Wiederbelebungsmaßnahmen zusammen mit dem Rettungsdienst und einem Notarzt. Trotz intensiver Rettungsversuche verstarb der Mann aufgrund seiner schweren Verletzungen an der Einsatzstelle. Der Autofahrer wurde von der Besatzung eines Rettungswagens und eines zweiten Notarztes versorgt. Er wurde leicht verletzt.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Im Anschluss an die Rettungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle für die Unfallaufnahme der Polizei ausgeleuchtet. Des Weiteren säuberten die Feuerwehrleute die Straße.

Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst der Einheit Glesch/Paffendorf und der hauptamtlichen Wache unter der Leitung vom Brandamtmann Marcus Niß. Zur Schadenshöhe und zur Unfallursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Gegen 02.00 Uhr konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Bergheim, übermittelt durch news aktuell