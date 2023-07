Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: Mehrere Brände und eine Tierrettung am Freitag in Bergheim

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bergheim (ots)

Am Freitag und in der Nacht zu Samstag (15.07.) musste die Feuerwehr Bergheim zu mehreren Einsätzen ausrücken. Unter anderem löschten die Einsatzkräfte Brände in einer Lagerhalle und auf einem Feld. Außerdem wurde eine Katze aus einer Zwangslage befreit.

Gegen 15.20 Uhr meldeten aufmerksame Passanten eine eingeklemmte Katze in einem Fensterspalt an der Büsdorfer Straße in Oberaußem. Das sich das Feuerwehrhaus der Einheit Oberaußem an der gleichen Straße befindet, trafen die ersten Kräfte bereits nach wenigen Minuten an der Einsatzstelle ein und konnten die Lage bestätigen. Eine Katze klemmte im 2. Obergeschoss in einem gekippten Fenster. Die ebenfalls alarmierte Besatzung der Drehleiter traf wenig später ein und konnte das Tier aus der Zwangslage befreien. Das Tier wurde zur weiteren Untersuchung zur Tierklinik nach Stommeln gebracht.

Gegen 21.50 Uhr errreichte die Kreisleitstelle in Kerpen dann der nächste Notruf aus Bergheim. An der Landstraße 213 in Bergheim-Glesch sollte ein Feld brennen. Zusammen mit dem ebenfalls eingetroffenen Landwirt konnte eine Schneise durch das Weizenfeld gezogen werden, damit sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte. Mit mehreren Löschrohren bekämpften die Einsatzkräfte parallel dazu das Feuer. Anschließend wurden die Strohhaufen auseinandergezogen. Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Eingesetzt waren die Einheit Glesch/Paffendorf und die hauptamtliche Wache.

Gegen 1.00 Uhr am frühen Samstagmorgen wurden unter den Stichwort "Brand in einer Lagerhalle" gleich drei Einheiten und die hauptamtliche Wache zu einem Betrieb an der Heisenbergstraße in Bergheim-Zieverich alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte hatte die Sprinkleranlage in einem Hallenbereich ausgelöst. Der vorgehende Trupp fand brennende Kartonage an einem Hochregal vor. Dank der Sprinkleranlage blieb der Schadensbereich allerdings recht klein. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch. Im Rahmen des Einsatzes wurde eine Person durch den Rettungsdienst behandelt, musste aber nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Gegen 2.30 Uhr wurde der Einsatz beendet. Im Einsatz waren rund 30 Kräfte der Einheiten Bergheim, Thorr, Glesch/Paffendorf und der hauptamtlichen Wache sowie der Rettungsdienst.

Zum letzten Einsatz der Nacht musste die Feuerwehr gegen 5.00 Uhr zur Hauptstraße in der Bergheimer Innenstadt ausrücken. Anwohner hatten den Alarm eines Kohlenstoffmonoxid-Melders gehört und den Notruf gewählt. Die anrückenden Einsatzkräfte konnten im Objekt tatsächlich eine geringe Konzentration des Gases nachweisen. Im weiteren Verlauf wurde ein Eimer mit Ascheresten aus dem Gebäude getragen und abgelöscht. Anschließend konnte die Einsatzstelle wieder an den Betreiber übergeben werden. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz war die Einheit Bergheim zusammen mit der hauptamtlichen Wache.

Bei allen Einsätzen kann die Feuerwehr keine Angaben zur Schadenshöhe oder zur Brandursache machen.

Original-Content von: Feuerwehr Bergheim, übermittelt durch news aktuell