POL-CLP: Einzelmeldung für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Mehr Rücksicht im Straßenverkehr: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta nimmt an länderübergreifendem Aktionstag sicher.mobil.leben teil und führte Kontrollen durch

Am gestrigen Tag haben Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta an mehreren Kontrollorten in beiden Landkreisen Verkehrsteilnehmende überprüft. Hierbei stand das Thema "Rücksicht im Blick" im Fokus der länderübergreifenden Kontrollen.

Dabei ging es vor allem darum, alle Verkehrsteilnehmenden zu sensibilisieren und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Es wurden Verstöße festgestellt und geahndet, aber auch mit den betroffenen Personen bei Bedarf das Problem besprochen und es wurden ihnen die Gefahren ihres Verhaltens erläutert.

Insbesondere hatten die Polizeibeamtinnen und -beamte eine der Hauptunfallursachen im Blick: Überhöhte Geschwindigkeit. Daher wurde gestern auch an verschiedenen Örtlichkeiten die Geschwindigkeit überprüft.

"Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden liegt uns am Herzen. Daher ist auch dieser Aktionstag ein Teil der Verkehrsüberwachung. Es geht nicht darum, die Betroffenen zu ärgern, sondern vielmehr auf Gefahren hinzuweisen und den Straßenverkehr für alle Menschen sicherer zu machen. Wenn wir uns dabei immer wieder vor Augen halten, dass es vor allem auf die gegenseitige Rücksichtnahme ankommt und nicht darum sein eigenes - vielleicht auch vermeintliches - Recht durchzusetzen, wäre schon viel erreicht. Passen Sie daher aufeinander auf, rechnen Sie auch mit Fehlern anderer und verhalten Sie sich vorausschauend und besonnen im Straßenverkehr," appelliert Polizeidirektor Walter Sieveke an die Verkehrsteilnehmenden.

Im Rahmen des Kontrolltages wurden über 100 Verkehrsteilnehmende kontrolliert - davon waren 85 Personen mit einem Auto unterwegs.

Durch die Polizei wurden insgesamt 63 Verkehrsordnungswidrigkeiten eingeleitet sowie vier Verkehrsstraftaten.

