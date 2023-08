Polizei Gütersloh

POL-GT: 17-jährige E-Bike-Fahrerin schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Am Donnerstagmorgen (24.08., 07.30 Uhr) fuhren sich zwei E-Bike-Fahrerinnen auf dem Radweg der Haller Straße in Höhe des Jückemühlenbachs entgegen. Beide stießen mit ihren Lenkern aneinander. Es handelte sich um eine 17-Jährige und eine 45-Jährige. Beide aus Steinhagen. Die 17-Jährige fuhr in Richtung Halle (Westf.). Beide fielen zu Boden. Zeitgleich befuhr ein 21-jähriger VW-Fahrer aus Halle (Westf.) die Haller Straße aus Richtung Steinhagen kommend. Die 17-jährige E-Bike-Fahrerin schleuderte gegen den vorbeifahrenden Pkw als sie zu Boden fiel. Die 45-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde die 17-Jährige in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.

